Prezydent Zełenski: cały świat ma uznać grupę Wagnera za organizację terrorystyczną

Szef ukraińskiego państwa podziękował też prezydentowi USA Joe Bidenowi za ogłoszony tego dnia nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 1,2 mld USD. Poinformował, że Ukraina pracuje z partnerami nad dodatkowymi pakietami obronnymi, by zwiększyć możliwości ukraińskich obrońców.

Zełenski wyraził wdzięczność parlamentowi Francji za uznanie „rosyjskiej pseudoprywatnej grupy Wagnera” za organizację terrorystyczną. „To jest to, co powinno zostać uchwalone przez cały świat, każdy przejaw terroryzmu ma być zniszczony, a każdy terrorysta osądzony” – wezwał.

Deputowani w Zgromadzeniu Narodowym przyjęli we wtorek rezolucję, wzywającą do wpisania rosyjskiej najemniczej grupy Wagnera na listę organizacji terrorystycznych prowadzoną przez Unię Europejską.

Według uchwały przyjętej jednomyślnie „nadużycia grupy Wagnera należy kwalifikować jako akty terrorystyczne”. Rezolucja wzywa rząd Francji do „mobilizacji dyplomatycznej”, aby UE przychyliła się do tej prośby, co powinno umożliwić skuteczniejsze karanie członków Grupy Wagnera i ich popleczników, w szczególności finansowe.