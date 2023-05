Prezydent w dniu Polonii: dziękuje wszystkim Polakom i tym, którzy o polskości pamiętają i ją na co dzień krzewią

Na dziedzińcu Belwederu odbyły się we wtorek uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą z udziałem pary prezydenckiej, a także przedstawicieli władz, m.in. marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego i ministra rolnictwa Roberta Telusa.

Prezydent Duda wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym, Akty Nadania Obywatelstwa RP oraz flagi państwowe przedstawicielom instytucji zasłużonym w działalności społecznej, kulturalnej i gospodarczej w kraju i za granicą, m.in. Komendy Głównej Straży Granicznej, Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach, Województwa Podkarpackiego czy Poczty Polskiej S.A.

Podczas uroczystości prezydent Duda mówił, że święto jest dedykowane Polakom, którzy mieszkają poza granicami, a których jest 20 mln. „Gratuluję tym, którzy odebrali akty nadania polskiego obywatelstwa i w sensie formalnym stali się częścią naszej obywatelskiej wspólnoty Rzeczypospolitej Polskiej” – podkreślał.

Fot. KPRP

Duda zwrócił uwagę na trudne czasy, w których żyją obecnie nasi rodacy, ludzie o polskich korzeniach na Ukrainie i na Białorusi.

„Którzy, czy to ciemiężeni są przez białoruski reżim i nie żyją w prawdziwie wolnym, niepodległym kraju, nie mogą cieszyć się tymi wszystkimi wolnościami, którymi my możemy cieszyć się w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również i tymi, którzy żyją na Ukrainie, są obywatelami Ukrainy, którzy czy to dzisiaj z bronią w ręku bronią swojej ojczyzny, będąc żyjącymi na Ukrainie Polakami, czy mając polskie korzenie walczą w obronie czy też ich najbliższych, którzy na nich czekają z nadzieją i trwogą. Z nadzieją, że wrócą, z trwogą, jaka zawsze towarzyszy sytuacji, kiedy ktoś z najbliższych jest w niebezpieczeństwie” – powiedział prezydent.

Duda gratulował i dziękował również pozostałym wyróżnionym służbom i instytucjom, które odebrały symboliczne polskie flagi. „Czasy przyszły takie, że coraz jest ich więcej, bo coraz więcej jest też instytucji, które i których przedstawiciele, ci którzy w ich ramach działają, wykonują służbę dla Rzeczypospolitej jak żołnierze czy funkcjonariusze Straży Granicznej, czy księża, służą także i w warunkach bardzo trudnych, często ryzykując zdrowie i życie po to, by czasem bronić ojczyzny, a czasem po prostu po to, by służyć drugiemu człowiekowi” – mówił i podkreślał, że poprzez takie działania reprezentują Polskę i polskość wobec tych, którzy do Polski przybywają i tym, którym niosą pomoc poza granicami. Dziękował też przedstawicielom Polonii za ich zaangażowanie m.in. za wsparcie, krzewienie polskości, organizowanie spotkań i umożliwianie nauki języka. „Dziękuje wszystkim Polakom i wszystkim tym, którzy o Polsce i polskości pamiętają, którzy ją na co dzień krzewią – i w najbliższym sąsiedztwie Rzeczypospolitej, poza granicami i daleko, daleko” – mówił.

Prezydent przywołał spotkanie z Polakami, którzy przybyli z Brazylii, a z którymi rozmawiał we wtorek podczas rozdawania na placu Zamkowym w Warszawie biało-czerwonych flag. „To jest świadectwo, jak tam daleko, daleko, tysiące kilometrów od Polski, w Ameryce Południowej środowiska pamiętają o swojej ojczyźnie, choć bardzo często ich przodkowie wyjechali z Polski przed ponad stu laty. Cały czas w rodzinach pamięta się o polskości, o polskich korzeniach, ma się głębokie poczucie związku z Polską, uczy się dzieci i młodzież języka polskiego, polskiej historii, polskiej tradycji, polskiej literatury” – podkreślił. „Jest dla nas ogromną przyjemnością spotykać się z państwem zawsze wtedy, kiedy mamy taką możliwość, kiedy odbywamy podróże poza granicami kraju” – dodał.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda dodała, że w tym dniu należy podkreślić ogromne znaczenie polonijnej edukacji, realizowanej w wielu krajach. „Jej nieoceniona rola spoczywa przede wszystkim na wspaniałych nauczycielach” – mówiła.

Pracują oni, jak dodała, „z niezwykłym zaangażowaniem i poświęceniem”. „Chcę wyrazić ogromne uznanie i szacunek dla państwa pracy” – podkreśliła pierwsza dama.

Fot. KPRP/ Grzegorz Jakubowski

Poinformowała, że przykładem kultywowania tradycji narodowej jest działalności chóru dzieci z Tbilisi w Gruzji, który wystąpił podczas wtorkowych uroczystości.

Przypomniała również o akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, realizowanej od 2016 roku. Zaznaczyła, że akcja była realizowana mimo pandemii i od końca 2020 roku udzielono pomocy Polakom w takich krajach jak Kazachstan, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja, Litwa, Ukraina. „Największa część pomocy humanitarnej trafiła do naszych rodaków w Ukrainie, właściwie od pierwszych dni barbarzyńskiej napaści Rosji na Ukrainę” – mówiła Kornhauser-Duda. Akcja ta, dodała, że byłaby możliwa bez pomocy różnych podmiotów i firm. „Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję, chcę bardzo serdecznie podziękować” – powiedziała

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

2 maja obchodzony jest również Dzień Flagi RP, ustanowiony w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.