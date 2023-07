Prezydent USA Biden: cieszę się, że Szwecja zostanie 32. członkiem NATO

Z niecierpliwością czekam na to, by powitać premiera Ulfa Kristerssona i Szwecję jako 32. członka NATO - przekazał w poniedziałek wieczorem prezydent USA Joe Biden po tym, gdy prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził zgodę na akcesję tego kraju do Sojuszu.