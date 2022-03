Prezydent Ukrainy zabrał głos na sesji Parlamentu Europejskiego. „Udowodnijcie, że jesteście z nami”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił we wtorek podczas nadzwyczajnej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim. - Cieszę się, że wszystkim krajom UE udało się zjednoczyć. Nie wiedziałem, że trzeba będzie zapłacić za to tak wysoką cenę. Tysiące osób zginęły (…). Tu giną ludzie, tu jest prawdziwe życie. Dzisiaj płacimy najwyżej cenę za wolność - mówił Zełenski. - Chciałbym usłyszeć od was, że proeuropejski wybór Ukrainy jest również waszym wyborem - zwrócił się do europarlamentarzystów.