Prezydent Ukrainy: Rosja nie zdołała zdestabilizować Mołdawii

„Dziś gratulujemy Mołdawii. W wyborach wygrała idea Europy, idea normalnego i stabilnego rozwoju narodowego. Rosyjska dywersja nie rozprzestrzeni się dalej w Europie” – powiedział Zełenski w zdalnym wystąpieniu na otwarcie konferencji poświęconej kwestiom bezpieczeństwa. „Rosji nie udało się zdestabilizować Mołdawii, nawet po wydaniu ogromnych środków na osłabienie i skorumpowanie wszystkich, których mogła” – zauważył, dodając, że w poniedziałek rano odbył rozmowę z prezydentką Mołdawii Maią Sandu.

Zełenski dodał, że Polska „odegrała ważną rolę w tym, że były oligarcha (Vladimir Plahotniuc – PAP), który trzymał ten kraj i cały nasz region w cieniu brudnych oszustw, został wydalony do Mołdawii”.

Podkreślił, że jest to akt sprawiedliwości i europejskiej współpracy, który ma znaczenie dla Mołdawii i całej Europy, ponieważ każdy, kto działa przeciwko własnemu narodowi, pewnego dnia musi za to odpowiedzieć.

„Dotyczy to wszystkich, którzy wybierają wojnę i stają po stronie Rosji – od oligarchów i polityków po wszelkich innych moskiewskich kolaborantów. I możecie zobaczyć, jak bardzo różni się to od (sytuacji w – PAP) Gruzji” – powiedział.

Szef państwa ukraińskiego zaznaczył, że obecnie Gruzja w dużej mierze jest stracona dla Europy, nie wykluczył jednak jej powrotu na proeuropejski kurs w przyszłości. Aby tak się stało, Europa nie powinna zamykać oczu na to, co dzieje się w Gruzji i na Białorusi – ocenił.

Plahotniuc, dawniej najbardziej wpływowy polityk w Mołdawii, został aresztowany w lipcu w Grecji, a w czwartek został wydany władzom mołdawskim. Jest oskarżany o liczne machinacje finansowe, nielegalne wzbogacenie się i pranie brudnych pieniędzy. Miał być głównym autorem „przekrętu stulecia”, w ramach którego z mołdawskiego systemu bankowego wyprowadzono 1 mld dolarów, co wówczas – w 2013 r. – stanowiło około 12 proc. PKB kraju.

Gruzja tkwi w kryzysie politycznym od zorganizowanych w październiku ub.r. wyborów parlamentarnych, które według oficjalnych, kontestowanych przez opozycję wyników wygrała prorosyjska partia rządząca Gruzińskie Marzenie. Rząd zawiesił też negocjacje akcesyjne z UE do 2028 r., co wywołało masowe protesty tłumione siłą przez policję.

„Każde zwycięstwo Rosji jest zawsze stratą dla Europy. Dlatego nie możemy pozwolić sobie na utratę ani jednego dnia, ani jednego kraju po wyborach w Mołdawii. Musimy nadal wspierać Mołdawię” – podsumował Zełenski.

Ze wstępnych wyników niedzielnych wyborów parlamentarnych w Mołdawii wynika, że proeuropejska partia PAS utrzyma samodzielną większość w parlamencie tego kraju.

