Prezydent Ukrainy przybył do Grenady na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej

Zełenski poinformował o swym udziale w spotkaniu europejskich przywódców na portalu społecznościowym X.

„Przybyłem do Grenady w Hiszpanii, aby wziąć udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Naszym wspólnym celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i stabilności naszego wspólnego europejskiego domu” – napisał prezydent Ukrainy.

„Pracujemy razem z naszymi partnerami nad wzmocnieniem europejskiej architektury bezpieczeństwa, a zwłaszcza bezpieczeństwa regionalnego” – dodał. Podkreślił, że „Ukraina ma w tym zakresie istotne propozycje”.

Zełenski zaznaczył, że szczególną uwagę zwróci „na region Morza Czarnego, a także na wspólne wysiłki w celu wzmocnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego i swobody żeglugi”.

„Głównym celem Ukrainy, zwłaszcza wobec zbliżającej się zimy, jest wzmocnienie obrony powietrznej” – podkreślił.

„Położyliśmy już podwaliny pod umowy z naszymi partnerami i oczekujemy ich zatwierdzenia i wdrożenia. To powinien być owocny dzień dla Ukrainy i całej Europy” – oświadczył Zełenski. (https://tinyurl.com/57hss7vk)

Prezydent Ukrainy spotka się z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem i weźmie udział w spotkaniach tematycznych szczytu.

Hiszpańskie media zwracają uwagę, że szczyt Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej odbywa się w czasie naznaczonym wątpliwościami co do europejskiej jedności w sprawie dostaw broni dla Ukrainy, w odniesieniu do stanowisk Polski i Słowacji, a także sytuacji politycznej i budżetowej w Stanach Zjednoczonych.