Prezydent RP z Małżonką na audiencji u Papieża Franciszka

– Podziękowałem za opiekę duchową i za modlitwę za nasz kraj, za Polaków, za Ukrainę i naród ukraiński w tej niezwykle trudnej chwili, za potępienie wojny – relacjonował Andrzej Duda spotkanie z Franciszkiem. Na początku wizyty rozmawiał on z Ojcem Świętym „w cztery oczy”.

Jak mówił, Andrzej Duda opisał Papieżowi Franciszkowi sytuację w Polsce w związku z kryzysem uchodźczym, wywołanym rosyjską agresją na Ukrainie.

– Opowiedziałem, w jaki sposób Polacy działają, jak przyjmujemy naszych sąsiadów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i uciekają przed wojną i śmiercią, którym ze wszystkich sił staramy się udzielić pomocy. Mówiłem, że tych form pomocy jest wiele. Tego serca jest ogromnie dużo, Polacy dzielą się przysłowiowym chlebem, przyjmują do własnych domów, tym, co mają – mówił Andrzej Duda.



Dodał, że „Ojciec Święty był bardzo zainteresowany, jak my to widzimy, jak to postrzegamy, jak również sytuacją na Ukrainie”.

Andrzej Duda przekazał też Franciszkowi zaproszenie do Polski i zaznaczył, że ponieważ w związku z inwazją Rosji na Ukrainę do Polski przybyło wielu uchodźców, papieska wizyta byłaby okazją do spotkania z dwoma narodami. – Dwa miliony obywateli Ukrainy znajduje się w Polsce, razem z nami mieszka. Na pewno byłoby to nie tylko spotkanie z Polakami, ale byłoby to też ekumeniczne spotkanie z naszymi gośćmi z Ukrainy, których z całą pewnością byłyby na spotkaniach z Ojcem Świętym również dziesiątki, setki tysięcy – dodał Prezydent RP.

Po papieskiej audiencji Andrzej Duda spotkał się z Kardynałem Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej. W spotkaniu uczestniczyli też m.in. Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef KPRP oraz Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w KPRP.

W Bazylice św. Piotra Andrzej Duda i Agata Kornhauser–Duda złożyli wiązankę kwiatów przy grobie Św. Jana Pawła II. Następnie na pl. Piusa XII Prezydent RP spotkał się z dziennikarzami.

Po południu w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa zaplanowano spotkanie Prezydenta RP z Prezydentem IFAD Gilbertem F. Houngbo.

Po audiencji u Franciszka Agata Kornhauser-Duda realizowała program odrębny.