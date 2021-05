Prezydent RP otworzył V edycję Kongresu 590

W Kongresie poświęconym ekspansji polskich firm, budowaniu polskiego kapitału i znaczeniu patriotyzmu gospodarczego przewidywany jest udział m.in. doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kongres, który zazwyczaj odbywa się w Jasionce k. Rzeszowa tym razem ma charakter hybrydowy a jego panele tematyczne można śledzić na żywo na stronach internetowych organizatora.

„Czeka nas wciąż wiele wyzwań, ale mamy jeden wspólny cel. Chcemy, by Polska była krajem nowoczesnym, z dobrą infrastrukturą. Krajem, który jest w stanie uwolnić twórczy potencjał swoich obywateli. Krajem, który inwestuje w badania, rozwój i nowe technologie. Aby tak było, konieczna jest dobra i przemyślana strategia, która będzie podstawą konsekwentnie realizowanej polityki. Tym bardziej cenne są inicjatywy takie jak Kongres 590. To okazja do dyskusji nad przyszłością, ale także do zaprezentowania osiągnięć polskich firm. Dlatego w pierwszym dniu Kongresu 590 odbędzie się także w Pałacu Prezydenckim osiemnasta Gala Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Dziękuję wszystkim polskim przedsiębiorcom, którzy każdego dnia ciężko pracują, aby odnosić sukcesy i budować potencjał gospodarczy naszego kraju. Wszystkich Państwa, uczestników Kongresu 590, serdecznie pozdrawiam i życzę owocnych obrad.” – powiedział Andrzej Duda.