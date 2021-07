Prezydent RP odznaczył prezesa Toyoty

Uroczystość odbyła się w Ambasadzie RP w Tokio.

– Japonia jest krajem, z którym nas Polaków łączą szczególne więzi. Nie byłyby one tak silne, gdyby nie konkretni ludzie, którzy współpracując ze sobą, przyczynili się – na przestrzeni dziesięcioleci, a może nawet stulecia – do nawiązania trwałych, pełnych wzajemnej sympatii i szacunku relacji polsko-japońskich – akcentował Andrzej Duda.

Prezydent podkreślał, że współcześnie symbolem bliskich relacji polsko-japońskich są przedsiębiorcy, ludzie biznesu, ci którzy rozwijają gospodarkę. Jedną z takich osób – o szczególnych zasługach właśnie na tym polu – jest odznaczony przed chwilą Prezes Toyoty, Takeshi Uchiyamada.

Prezydent wskazywał, że wybitna działalność Prezesa Uchiyamady jako biznesmena, mecenasa kultury i filantropa zasługuje na coś więcej niż tylko słowa uznania i najwyższe państwowe odznaczenia. – Chciałbym, aby stała się przede wszystkim inspiracją dla kolejnych wspólnych polsko-japońskich przedsięwzięć obejmujących dwie dziedziny życia publicznego: biznes i kulturę – zaznaczył.

Wcześniej Prezydent odwiedził w Tokio Ośrodek Pomocy Społecznej Fukudenkai, który w latach 20. ubiegłego wieku udzielił pomocy sierotom po polskich zesłańcach na Syberię. Andrzej Duda podkreślał, że to miejsce jest symbolem polsko-japońskiej przyjaźni.

Prezydent podczas wizyty w Japonii weźmie udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich. Jak mówił Szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch, Prezydent leci do Tokio, gdyż chciałby w ten sposób „wyrazić wsparcie i solidarność z naszymi sportowcami”. – To był dla nich niezmiernie trudny sezon. Każdy, kto uprawiał sport wie, co znaczy przełożenie igrzysk, że wiąże się to ze zmianą całego cyklu przygotowań – podkreślił minister.