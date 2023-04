Prezydent RP: mimo wojny obroty handlowe Polski z Ukrainą są rekordowe

W środę w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskim w Warszawie odbywa się Polsko–Ukraińskie Forum Gospodarcze z udziałem prezydentów Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełeńskiego.

Podczas swojego wystąpienia prezydent Duda zaznaczył, że mimo wojny zorganizowane zostało normalne forum biznesowe polsko-ukraińskie. „Patrzymy nie tylko na to, co dzieje się tu i teraz na Ukrainie, ale patrzymy też na to, co będzie w przyszłości. To jest zwykłe forum, bo głęboko wierzymy w zwycięstwo Ukrainy. Ukraina zwycięży, będzie się normalnie rozwijać. (…) Ukraina będzie odbudowana naszymi wspólnymi siłami, piękniejsza, nowocześniejsza, nowa, zmodernizowana, gotowa do dynamicznego rozwoju, korzystająca ze swojego ogromnego potencjału. Wierzę w to głęboko, że taka będzie Ukraina, waszymi i naszymi siłami, także dzięki wsparciu wspólnoty dobrej woli, wspólnoty państw Zachodu” – powiedział Andrzej Duda.

„Przed wojną na Ukrainie działało ponad tysiąc polskich firm, a setki tysiące ukraińskich firm działało na polskim rynku, miały kontrakty z polskimi firmami, dostarczały do Polski różne towary. Dzisiaj, mimo wojny, obroty Polski z Ukrainą są rekordowe, dzisiaj jesteśmy największym partnerem handlowym Ukrainy. Wierzę, że tak właśnie pozostanie. Pozostanie tak, dlatego, że kierunek Ukrainy jest – zgodnie z wolą jej społeczeństwa – ku Zachodowi, wspólnocie Europy, Unii Europejskiej, krajom demokracji i wolności. To jest kierunek, w którym z całą pewnością będzie podążała suwerenna Ukraina” – zaznaczył prezydent.

Fot. PAP/Radek Pietruszka

Zwracając się do przedsiębiorców wyraził nadzieję, że zaangażują się w odbudowę Ukrainy i zadeklarował, że polskie władze będą starać się stworzyć im najlepsze warunki rozwoju i warunki współpracy.

„Chcielibyśmy, byście także po wojnie współdziałali, realizowali i zakładali biznesy. Mam nadzieję, że fizycznej granicy po tej wojnie między Polską a Ukrainą nie będzie, zwłaszcza kiedy Ukraina stanie się częścią UE” – podkreślił prezydent. Dodał, że potencjał współpracy między Polską a Ukrainą jest gigantyczny.

„Temu służy to forum: byście rozmawiali, poznali się, snuli wspólne plany, byście myśleli o przyszłych inwestycjach” – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent podziękował też przedsiębiorcom, którzy od ponad roku wspierają Ukraińców, poprzez m.in. prywatne donacje czy pomoc zawożoną na Ukrainę firmowymi i prywatnymi samochodami.

