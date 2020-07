Prezydent RP inicjuje ustawę: „Rodzice decydują”

– Czas najwyższy, by w naszym systemie prawnym, systemie edukacyjnym zgodnie z oczekiwaniami wielokrotnie wyrażanymi przez rodziców, wreszcie to prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami – a tym samym prawo rodziców do decydowania, jakie treści będą dzieciom przekazywane np. w szkole – było realizowane i zagwarantowane ustawowo – zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda, który spotkał się z rodzinami mówił także o edukacji domowej, która odbywała się w praktyce w związku z zamknięciem szkół z powodu koronawirusa. – Uważam, że to się sprawdziło. I nie mam żadnych wątpliwości, że rodzice powinni mieć możliwość realizowania edukacji domowej w formie ustawowej – ocenił. Przypomniał, że został zgłoszony poselski projekt w tej sprawie.

– Mam nadzieję, że oba te projekty – zarówno mój, dotyczący decyzji podejmowanej przez rodziców w sprawach edukacyjnych, programowych i organizacji, które mogą prowadzić na terenach szkół zajęcia z dziećmi, jak również dotyczący edukacji domowej, jak najszybciej zostaną rozpatrzoną przez parlament i będziemy mieli te przepisy w naszym systemie prawnym – akcentował prezydent.