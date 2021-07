Prezydent RP: Deklaracja Niemiec i Stanów Zjednoczonych o Nord Stream 2 zmniejsza bezpieczeństwo Europy

Prezydent RP Andrzej Duda skomentował amerykańsko-niemiecką umowę co do budowy Nord Stream 2. "Deklaracja Niemiec i Stanów Zjednoczonych zmniejsza poziom bezpieczeństwa większej części Europy, może być też zachętą do prowadzenia kremlowskiej polityki faktów dokonanych" - twierdzi prezydent RP.