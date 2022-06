Prezydent Rosji o eksporcie zboża z Ukrainy

Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ukraina jest piątym co do wielkości eksporterem pszenicy, czwartym co do wielkości eksporterem kukurydzy i jednym z głównych eksporterów oleju słonecznikowego i śruta. Jednak ta działalność eksportowa została częściowo zawieszona, ponieważ ukraińskie porty zostały zablokowane przez rosyjską flotę. Premier Ukrainy Denys Szmyhal oszacował szkody spowodowane blokadą na 170 mln USD codziennie.

Sytuacja niepokoi ekspertów, ponieważ może prowadzić do wahań cen żywności, co może doprowadzić do głodu w niektórych częściach świata. Mówił o tym Władimir Putin w swoim ostatnim wywiadzie w rosyjskiej telewizji.

„Wielkość eksportu ukraińskiej pszenicy to tylko 20 mln ton” — stwierdził. „Taka liczba to »nic« w światowej podaży żywności” — dodał. Przypomnijmy, że według danych ONZ Ukraina odpowiada za 10% światowego eksportu zboża.

Putin wspomniał także o zarzutach jego reżimu, że utrudniał eksport żywności z Ukrainy, która w czasie wojny znacznie się zmniejszyła. Putin powiedział, że wiele szlaków eksportowych jest wciąż otwartych, w tym przez Polskę i Białoruś.

Przewóz zboża przez Polskę trwa i jest intensywny, ale, jak mówił premier Ukrainy Denys Szmyhal, transport lądowy jest w stanie obsłużyć tylko małą część ogólnych możliwości eksportowych kraju. Rosyjskie blokady uniemożliwiły eksport prawie 100 tys. ton produktów rolnych — mówił w maju.

Rosyjski przywódca powiedział, że transport zboża przez Białoruś jest „najtańszym sposobem”, ale wymagałby zniesienia sankcji wobec tego kraju. Dodał też, że Rosja jest gotowa zapewnić bezpieczną komunikację zagranicznych statków z portami ukraińskimi oraz ich żeglugę na Morzu Azowskim i Morzu Czarnym.

Ukraina planuje otworzyć port, ale obawia się, że Rosja wykorzysta go do celów wojskowych. W ostatnim wywiadzie Putin stwierdził, że nie będzie stawiał żadnych warunków dotyczących zakończenia blokady ukraińskich portów.

Jednak wcześniej Rosja zażądała zniesienia sankcji wobec tego kraju w zamian za otwarcie dostępu do ukraińskich portów i domagała się „oczyszczenia” tych portów. Oznacza to zmniejszenie potencjału obronnego Ukrainy na wybrzeżu.