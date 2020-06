Prezydent: Putin kilkakrotnie wychodził z kłamliwymi tezami na temat II wojny światowej

Podczas sesji „Q&A” na Facebooku prezydent był pytany o opublikowany na łamach amerykańskiego magazynu „The National Interest” artykułu na temat II wojny światowej, autorstwa Władimira Putina. Prezydent Rosji zarzuca w nim politykom europejskim – w szczególności w Polsce – iż chcą „zamieść pod dywan” układ monachijski z 1938 r.

Andrzej Duda stwierdził, że Polska podejmuje różne działania, aby walczyć o prawdę historyczną.

„W ciągu ostatniego półrocza prezydent Rosji kilkakrotnie wychodził z różnymi kłamliwymi tezami na temat II wojny światowej, zwłaszcza na temat tego, jak II wojna światowa się rozpoczęła i kto ją rozpoczął. Jakoś nie chce przyznać, że był to atak hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę i że pakt Ribbentrop-Mołotow był przyczyną II wojny światowej” – powiedział prezydent.

Przypominał, że to „zmowa” między hitlerowskimi Niemcami i sowiecką Rosją doprowadziła do wybuchu wojny, zniszczenia Polski, co było – jak podkreślał – złamaniem prawa międzynarodowego.

„My przede wszystkim powinniśmy robić swoje. A co robimy? Podajemy prawdę historyczną wszędzie tam, gdzie to jest możliwe” – dodał.

Prezydent przywoływał w tym kontekście uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Wieluniu oraz „zdecydowane odpowiedzi” ze strony Polski na różne próby fałszowania historii ze strony prezydenta Rosji.

Jednym z takich działań – jak przypominał – było odmówienie wzięcia przez niego udziału w podobnych uroczystościach, jakie odbyły się w Jerozolimie, a w których wziął udział Putin. – Uważałem, że były one organizowane właśnie po to, by obniżyć rangę uroczystości, które miały miejsce w Auschwitz, a ja się z tym absolutnie nie zgadzałem – mówił Andrzej Duda.

Ocenił, że zachowanie Putina i jego próby fałszowania historii były odbierane jednoznacznie na świecie. – Ci, którzy tę prawdziwą historię znają, wiedzą, że ta wersja podawana przez prezydenta Putina i jego ludzi jest po prostu wykrzywiona i niewiele ma wspólnego z prawdą historyczną – mówił prezydent.

„Jako polskie władze podjęliśmy akcję i dyplomatyczną, i PR-ową także poza granicami Polski, publikując cały szereg artykułów opisujących, w jaki sposób doszło do II wojny światowej, przedstawiających prawdę historyczną, historię taką, jaka ona naprawdę była” – dodał.

Prezydent podkreślił, że Polacy powinni być aktywni w zakresie walki o prawdę historyczną. Jego zdaniem poprzednie władze tego nie robiły, a intensywne działania zostały podjęte „w ciągu ostatnich pięciu lat”.