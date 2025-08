Prezydent: Powstańcy Warszawscy są zwycięzcami

„1 sierpnia 1944 roku Warszawa podniosła pięści, bo nie chciała podnieść rąk. Powstanie było krzykiem narodu, który miał już dość terroru wrogów. Ta bohaterska decyzja ukształtowała naszą tożsamość. Dziś, 81 lat później, w Godzinę »W« zatrzymujemy czas w hołdzie odwadze. Nie po to, by wspominać klęskę, lecz by przypomnieć sens, zwłaszcza ten widoczny z perspektywy dziesięcioleci i formatu dzisiejszej Polski” – napisał w piątek Duda na portalu X.

Jak dodał, dzisiejsza Polska jest „owocem dziejowego wysiłku i ofiary Powstańców”.

„Powstańcy są zwycięzcami. Z pełną świadomością stanęli do nierównej walki, która tak wielu z Nich kosztowała życie, ale w ostatecznym rozrachunku dziejów osiągnęli cel. Ich czyn zbrojny stał się fundamentem współczesnej, niepodległej i wolnej Ojczyzny. Dziękujemy Wam za Polskę!” – dodał.

„Dziękuję też Warszawiakom, dzięki których determinacji kilka dni temu na kopiec Powstania Warszawskiego wróciły powstańcze krzyże. Cześć i chwała Bohaterom Powstania Warszawskiego. Wieczną pamięć Poległym!” – napisał prezydent.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17. Do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., Niemcy wypędzili ze zniszczonego miasta, które po powstaniu niemal całkowicie zburzyli.