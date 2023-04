Prezydent: pamiętamy o ofiarach sowieckiego ludobójstwa i tych, którzy walczyli o prawdę o Katyniu

W czwartek rano Andrzej Duda złożył wieniec przed Epitafium Katyńskim w Muzeum Katyńskim na warszawskiej Cytadeli.

Później prezydent umieścił wpis na Twitterze. „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Pamiętamy o Ofiarach sowieckiego ludobójstwa i o Tych, którzy walczyli o prawdę o Katyniu” – podkreślił.

„Pochylamy głowy przed Bohaterami Rzeczypospolitej, którzy za Polskę oddali życie! Cześć Ich Pamięci!” – napisał prezydent i opatrzył wpis hasztagiem #Katyń.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie.

Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni.