Prezydent Duda o polskiej fladze: to na nią patrzymy ze wzruszeniem, to z niej jesteśmy dumni

Podczas uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi prezydent wskazywał na wydarzenia historyczne związane z polskimi barwami, przypominając, że to właśnie pod biało-czerwoną flagą walczono w Bitwie Warszawskiej, a w Powstaniu Warszawskim „biało-czerwone opaski były znakiem wojowników walczących o wolną, niepodległą Polskę”.

„To biało-czerwone barwy stały się barwami flagi Solidarności, to pod tymi barwami zawsze idziemy, to pod tymi barwami śpiewamy nasz hymn. To biało-czerwona flaga wznosi się na maszt, kiedy nasi sportowcy zwyciężają w zawodach światowej rangi. To na nią patrzymy ze wzruszeniem, to z niej jesteśmy dumni” – mówił.