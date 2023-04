Prezydent Niemiec: najważniejsza lekcja jaka płynie z naszej historii, to „nigdy więcej”

Najważniejsza lekcja jaka płynie z naszej historii, to "nigdy więcej" - mówił prezydenta RFN Frank-Walter Steinmeier. "Stoję przed państwem pogrążony w smutku i w poczuciu pokory, poczuwając się do naszej odpowiedzialności za zbrodnie przeszłości i do naszej odpowiedzialności za naszą wspólną przyszłość" - dodał.