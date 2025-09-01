Prezydent Nawrocki: pokój będzie wtedy, gdy będziemy gotowi do wojny

Prezydent w obchodzoną w poniedziałek 86. rocznicę wybuchu II wojny światowej odwiedził Wieluń w woj. łódzkim, który był pierwszym polskim miastem zbombardowanym przez Niemców 1 września 1939 r.

W trakcie spotkania otwartego z mieszkańcami Nawrocki zapewnił, że jednym z jego zadań jako zwierzchnika sił zbrojnych, jest dbanie o pokój. Aby ten pokój zapewnić – zdaniem prezydenta – musimy osiągnąć 5 procent PKB na polskie siły zbrojne, ponieważ pokój będzie, gdy będziemy gotowi do wojny.

Według niego, żeby był pokój – musimy być silni, musimy mieć potężną armię, mieć sprzęt, który jest nam potrzebny i silne sojusze międzynarodowe – wymieniał Nawrocki. Przypomniał też, że właśnie dlatego prosto z Wielunia jedzie do naszego „najważniejszego partnera”, czyli – prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

Nawrocki stwierdził też, że Polacy muszą ubiegać się o reparacje wojenne od Niemiec. – Jesteśmy w pięknym mieście wolnych ludzi, którzy są pełni energii i entuzjazmu do obudowania naszej niepodległej Rzeczpospolitej, ale to nie znaczy, że zwalniamy Niemcy z potrzeby zapłacenia nam reparacji. Jak ocenił, mamy „wiele potrzeb geopolitycznych”, w tym m.in. potrzebę obrony wschodniej flanki NATO.

Według prezydenta, niemieckie reparacje „nie sprawią, że dotknie nas amnezja historyczna”, ale – jak podkreślił – „zamkniemy pewien konkretny temat zadośćuczynienia, które jest potrzebne dla naszego realnego, prawdziwego, ostatecznego pojednania dla pokoju i dla przyszłości”.