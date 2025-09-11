Prezydent Nawrocki: chcę prowadzić Polskę i Europę do przyszłości bez wojny

Prezydent w czwartek przed południem złożył wizytę w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. W trakcie przemówienia skierowanego do pilotów, zapewnił, że chce „prowadzić Polskę i Europę do przyszłości bez wojny”.

Zdaniem Nawrockiego, aby wojny nie było „musimy być każdego dnia do wojny przygotowani”. Natomiast politycy – jak dodawał – muszą wykonywać swoje zadania równie dobrze jak żołnierze Wojska Polskiego.

Nawrocki ocenił także, że wydarzenia po ataku rosyjskich dronów na Polskę można traktować jako sukces, bo udowodniły, że jesteśmy jako kraj gotowi do reagowania.