Prezydent Nausėda spotka się z Karolem Nawrockim i liderami państw bałtyckich

Jak poinformował Pałac Prezydencki, podczas rozmów omawiane będą kwestie bezpieczeństwa regionalnego, wsparcia dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, inicjatywy pokojowe, sankcje wobec Kremla i jego sojuszników, a także sposoby przeciwdziałania instrumentalizacji migracji.

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta Polski na początku sierpnia, zastępując Andrzeja Dudę. W swoim pierwszym wystąpieniu podkreślił, że Polacy „są głęboko przywiązani do wartości chrześcijańskich i to nie powinno się zmieniać”.

Wśród priorytetów nowy prezydent wymienił kontrolę nad nielegalną migracją, obronę narodowej waluty – złotego.

Nawrocki, określany jako polityczny debiutant, zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca. Pokonał wówczas kandydata liberalnej opozycji, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, wspieranego przez premiera Donalda Tuska i jego rząd.