Prezydent Karol Nawrocki zaprosił Papieża Leona XIV do Polski

– „Przedłożyłem zaproszenie, które wysłał już do Papieża mój poprzednik, prezydent Andrzej Duda. Ponowiłem je, widząc okazję na przyjazd w roku 2027” – powiedział Karol Nawrocki podczas briefingu.
Jak dodał, „zaproszenie jest otwarte – kiedykolwiek Papież zechciałby odwiedzić Polskę, Polska zawsze przyjmie tę wizytę z wielkim szacunkiem i uznaniem”.
W ramach wizyty Prezydent przekazał Ojcu Świętemu obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 2027 r. w Gietrzwałdzie zaplanowano centralne obchody 150-lecia objawień.
Tematy rozmów: bezpieczeństwo, Ukraina, edukacja religijna
Prezydent podkreślił, że spotkanie z Papieżem było „dużym wyzwaniem i przyjemnością”, a rozmowa dotyczyła bezpieczeństwa na świecie, sytuacji Polski oraz sytuacji polskich nauczycieli religii.
– „To była dyskusja o sprawach ważnych dla Polaków, o wartościach chrześcijańskich, na których budujemy się od ponad tysiąca lat” – zaznaczył.
Poruszono również kwestie będące w centrum uwagi wspólnoty międzynarodowej – agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i oddziaływanie wojny na sytuację w Polsce.
Spotkanie z kard. Parolinem: Polacy więzieni na Białorusi
Podczas rozmowy z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem Prezydent RP akcentował sprawy polskich więźniów politycznych na Białorusi – w tym Andrzeja Poczobuta – oraz katolickich duchownych przetrzymywanych przez reżim w Mińsku.
– „Zamierzam na arenie międzynarodowej upominać się o Polaków poza granicami kraju, szczególnie o tych uwięzionych przez Białoruś. To jedno z moich zadań jako Prezydenta Polski” – podkreślił.
Hołd przy grobie św. Jana Pawła II
W przeddzień audiencji Prezydent z rodziną złożyli wiązankę kwiatów przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra, oddając hołd Papieżowi Polakowi.