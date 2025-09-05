Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni

Było to pierwsze spotkanie Karola Nawrockiego z szefową włoskiego rządu od czasu jego zaprzysiężenia na urząd Prezydenta RP.

– „W naturalny sposób głównym tematem była dyskusja dotycząca bezpieczeństwa w kontekście agresywnej polityki rosyjskiej, ale także hybrydowych operacji migracyjnych na odcinku wschodnim. W sposób oczywisty dla Włochów problematyka migracyjna jest jednym z kluczowych zagadnień” – powiedział po spotkaniu szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak dodał, dyskutowano też o wizycie Prezydenta w Białym Domu.

Istotnym punktem rozmów była kwestia umowy UE–Mercosur.

– „Prezydent rozmawiał z Giorgią Meloni o możliwościach takiego rozwiązania, aby ono było maksymalnie korzystne i likwidowało wszystkie niekorzystne działania Unii Europejskiej w zakresie polityki rolnej oraz zbytniego – naszym zdaniem – otwierania rynku europejskiego na ewentualne produkty z Ameryki Południowej” – zaznaczył Przydacz.

Według niego, strona włoska podziela obawy Polski w tym zakresie.

– „Jest tu dużo zrozumienia i wspólnego myślenia, że nie można dopuścić do dominacji rynków rolnych przez państwa spoza Europy. UE musi w odpowiedni sposób chronić swój rynek” – podkreślił minister.

Przydacz poinformował, że temat Mercosur będzie przedmiotem dalszych rozmów także z innymi partnerami.

– „W przyszłości będą one prowadzone również z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem” – zapowiedział.

Prezydent Nawrocki ma odwiedzić Paryż i Berlin 16 września.

– „Prezydent planuje rozmowy zarówno w Berlinie, jak i w Paryżu. Tematyka dotycząca Mercosur będzie jedną z wiodących” – wskazał szef BPM.

Przydacz przypomniał, że obecny rząd nie utrzymał tzw. mniejszości blokującej wobec umowy, jaka funkcjonowała w UE przed grudniem 2023 r.

– „Dzisiaj jest pilna potrzeba odbudowania tej mniejszości. Pan Prezydent zrobi wszystko, aby ten blok państw utrzymać” – podkreślił.

W wizycie w Rzymie prezydentowi towarzyszyli: szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szefernaker, szef BPM Marcin Przydacz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz oraz zastępca szefa Gabinetu Prezydenta Jarosław Dębowski.

Rzym jest drugą – po Waszyngtonie – stolicą, którą Karol Nawrocki odwiedził od czasu objęcia urzędu.