Prezydent Erdogan: chociaż nadal nie ma ostatecznych wyników, to my prowadzimy

Chociaż nadal nie podano ostatecznych wyników wyborów w Turcji, to my prowadzimy. Wierzę, że wygram w pierwszej rundzie – powiedział w nocy z niedzieli na poniedziałek prezydent Recep Tayyip Erdogan. Polityk przemówił do zwolenników sprzed siedziby swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) w Ankarze.