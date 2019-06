Prezydent Duda: Wybory 4 czerwca 1989 r. były wielkim zwycięstwem Polaków

vdu

„Przeżywamy dni, które odsyłając nas wspomnieniem w przeszłość mają z punktu widzenia historii Rzeczpospolitej i naszej teraźniejszości bardzo szczególny wymiar” – mówił prezydent na uroczystym posiedzeniu Senatu.

„Nie da się rozerwać słów z 1979 r. wypowiedzianych na placu Piłsudskiego przez Ojca Świętego, świętego Jana Pawła II wołającego wtedy o wolność i przemianę swojej ojczyzny, o odnowienie oblicza tej ziemi przez Pana Boga, co wszystkim, którzy od razu zrozumieli te słowa wydawało się cudem, z tym co stało się w roku 1980, narodzinami największego na świecie ruchu społecznego, jakim była Solidarność, z walką lat 80., cierpieniem bardzo często i śmiercią, a wreszcie ze zwycięstwem tego 1989 r., które w tak szczególny sposób wyemanowało właśnie tutaj, w odrodzonym Senacie, w pełni wybranym w wolnych wyborach – w przeciwieństwie do Sejmu, do którego wybory nie były w pełni wolne” – powiedział Duda.

Wybory 4 czerwca 1989 r. – powiedział prezydent – były wielkim zwycięstwem Polaków. „Chociaż wybory były tak ukształtowane, że do Sejmu nie były w pełni wolne, to jednak Polacy pokazali, że w sposób zdecydowany odrzucają komunizm i komunistów, odrzucając listę krajową, odrzucili tamten ustrój i tamtą władzę tych przedstawicieli Moskwy, tutaj, w Warszawie” – mówił Duda.

Prezydent dodał, że tamte wybory były też „wielkim tryumfem, który zmienił świat”. Jak wskazywał, to dzięki wyborom 4 czerwca 1989 r. i dzięki postawie Polaków nastąpiła przemiana ustrojowa w całej Europie centralnej, upadł mur berliński, w efekcie rozpadł się także Związek Radziecki. „To właśnie tamta postawa, którą – jestem pewien – wywołało na zewnątrz wezwanie Ojca Świętego, dały początek wielkiej przemienia Europy, którą niektórzy nazwali „Jesienią Ludów” – powiedział.