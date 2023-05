Prezydent Duda: Rosja musi przegrać wojnę i zrozumieć, że wolny świat jest silny

Prezydent zabrał głos podczas otwarcia dwudniowej konferencji PISM Strategic Ark 2023. Zaplanowano podczas niej szereg paneli dyskusyjnych dotyczących m.in. rosyjskiej inwazji na Ukrainie, pomocy i odbudowie Ukrainy, a także europejskiej i amerykańskiej polityce zagranicznej.

Poza prezydentem głos zabiorą m.in. szefowie MSZ Polski i Ukrainy – Zbigniew Rau i Dmytro Kułeba (zdalnie). Odbyła się także dyskusja szefa Sztabu Generalnego gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz głównodowodzącego sił NATO w Europie gen. Christophera Cavoli.

Prezydent Duda na wstępie wystąpienia postawił pytanie, w jaki sposób jedność i solidarność na Zachodzie mogą zostać skonsolidowane, aby wzmocnić wsparcie dla Ukrainy i wywierać dalszą presję na Rosję.

„Przede wszystkim poprzez aktywne działania, kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy w sferze wojskowej, humanitarnej. Po drugie poprzez nakładanie dalszych sankcji na Rosję zarówno w grupie G7, jak i w Unii Europejskiej. Poprzez przekonywanie tych, którzy są jeszcze niezdecydowani. Tak, aby całkowicie wycofać kapitał z Rosji, aby powstrzymać inwestycje na terytorium Rosji, aby Rosja nie mogła zarabiać na swoich surowcach” – mówił Andrzej Duda.

Jako trzeci punkt prezydent wskazał, że należy uświadomić całej społeczności na świecie, że losy świata ważą się teraz na Ukrainie.

„Ponieważ sukces Rosji zachęciłby inne państwa do wdrażania swoich agresywnych polityk musimy w tym momencie wzmacniać wsparcie dla globalnego pokoju. Musimy udowodnić, że na agresji nikt nie może skorzystać. Musimy stworzyć mechanizmy, które w długiej perspektywie zapewnią wsparcie Ukrainie; wsparcie finansowe, w zakresie obronności. To będzie jasny sygnał dla świata, że sprawiedliwość może zwyciężyć i że każda próba podważenia porządku międzynarodowego od samego początku będzie skazana na porażkę” – podkreślił polski prezydent.

Zwrócił uwagę, że musimy przygotować się do tego, że Rosja będzie dalej agresywna, będzie dalej realizować swoją agresywną politykę.

„Dlatego w ramach nowej strategii NATO musimy wzmocnić swoje zdolności zarówno do obrony, jak i do odstraszania. To ma kluczowe znaczenie, żeby zwiększyć obecność sił Sojuszu na flance wschodniej, to będzie jasny sygnał wiarygodności, wyślemy ten sygnał naszym społeczeństwom, ale również potencjalnym agresorom” – powiedział prezydent.

Mówił też o znaczeniu obecności USA w Europie i współpracy transatlantyckiej m.in. dla skutecznego odstraszania Rosji oraz ograniczania ryzyka wybuchu innych konfliktów.

„Dlatego też priorytetem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w 2025 roku będzie dalsze wzmocnienie współpracy z USA i NATO” – zapowiedział polski prezydent. Dodał, że Polska będzie dalej opowiadać się za istotną obecnością USA w naszej części Europy i za zwiększeniem obecności Sojuszu.

„To jest jedyna możliwość, aby nie dopuścić do tego, by Rosja zrealizowała swoje ambicje imperialistyczne, Rosja musi przegrać tę wojnę, musi zrozumieć, że zjednoczony, wolny świat jest silny i będzie się sprzeciwiał imperialistycznej polityce Rosji” – mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że celem Polski powinno być zapewnienie Ukrainie wstąpienia do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dodał, że zachęciłoby to naszego wschodniego sąsiada do przeprowadzenia niezbędnych reform, z których część realizowana jest już teraz, w warunkach wojennych.

„Mam nadzieję, że na najbliższym szczycie NATO będą podjęte decyzje, które zbliżą Ukrainę do członkostwa w Sojuszu” – podkreślił Duda. Zaznaczył, że w tym momencie powinniśmy być gotowi do tego, aby zapewnić Ukrainie profesjonalne gwarancje w zakresie bezpieczeństwa, co „pozytywnie wpłynie na wolę milionów Ukraińców, by ci powrócili do swojego kraju i skutecznie go odbudowali”.