Prezydent Duda poinformował Prezydenta Nausėdę, że Litwa może liczyć na polską solidarność ws. sytuacji na granicy

Prezydent Duda zapewnił rozmówcę o całkowitej solidarności, na którą mogą liczyć władze w Wilnie. Podkreślił, że Polska, stosownie do swoich możliwości i środków, udzieli Litwie wszelkiego niezbędnego wsparcia technicznego w celu opanowania kryzysu.

Obaj Prezydenci potępili działania białoruskich władz. W ich ocenie naruszają one godność migrantów, przyczyniając się w konsekwencji do pogorszenia ich sytuacji.