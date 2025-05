Prezydent Duda: dbajmy razem o Polskę prawdziwie demokratyczną, uczciwą i praworządną

Prezydent mówił o ostatnim szczycie Inicjatywy Trójmorza w Warszawie i podkreślał znacznie tego formatu dla budowania bezpieczeństwa w naszej części Europy. Andrzej Duda dodał, że w jego głębokim przekonaniu każdy format współpracy międzynarodowej powinien być wspierany przez polskiego prezydenta.

Podkreślił, że mówi to wszystko w dzień ostatniej dla niego jako prezydenta Rzeczypospolitej rocznicy Konstytucji 3 maja.

„Dbajmy wszyscy razem o Polskę, o to was proszę, o Polskę prawdziwie demokratyczną, o Polskę uczciwą, o Polskę praworządną, o Polskę, która będzie naszą dumą. Do której będziemy chcieli wracać ilekroć gdziekolwiek wyjedziemy (…). W ten dzień 3 maja proszę was i apeluję do was, byście pilnowali Polski na tyle, na ile możecie, także uczestnicząc w kolejnych demokratycznych wyborach, także dbając o to, by były demokratyczne, by miały jak najlepiej wyłonionych kandydatów i by ci ludzie jak najlepiej realizowali polskie sprawy pojmowane jako rozumną troskę o dobro wspólne” – powiedział Andrzej Duda.