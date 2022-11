Prezydent A. Duda: niepodległość nie jest dana raz na zawsze

„Kiedy Rzeczpospolita (…) jest wolna, rzeczywiście suwerenna i niepodległa – to największa służba, jaką można dla niej czynić to między innymi jest (…) kształtowanie postaw. Takich, które będą umiały ją utrzymać; takich, które będą umiały ją rozwijać we właściwym kierunku; takich, które będą powodowały, że także i kolejne młode pokolenia będą o Polsce pamiętały i o swoim obowiązku” – powiedział w piątek prezydent Duda w Belwederze.

Jak wskazał, gdyby dzisiaj mogło do nas przemówić z zaświatów wielu bohaterów niepodległości, „tych, którzy ginęli na różnych frontach, po to, by odzyskać wolną, suwerenną i nieodległą Polskę, to wielu postaw nie byliby w stanie zrozumieć”.

„Przez to, że poczucie, w jakimś sensie zagrożenia niebytem własnej ojczyzny, kiedy się ją rzeczywiście ma – zanika, nie myśli się o tym w ogóle. Po prostu jest. A niepodległość nie jest dana raz na zawsze. A niepodległość trzeba pielęgnować. O suwerenności trzeba pamiętać. Trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym” – podkreślił prezydent.

Z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dziś w Warszawie odbywają się obchody Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza wezmą udział Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką oraz goszczący w Polsce Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda z Małżonką.

Rano Prezydent Andrzej Duda złożył wieńce przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego oraz przy Belwederze przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego.

Później Andrzej Duda wręczył w Belwederze ordery i odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Orderem Orła Białego uhonorowany został ojciec Jacek Salij.

Następnie Prezydent wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser–Dudą oraz przebywającą z wizytą w Polsce litewską Parą Prezydencką wzięli udział w uroczystej mszy świętej za Ojczyznę, która została odprawiona w Świątyni Opatrzności Bożej.

W południe odbędzie się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego. Zaplanowane jest wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy, a także Prezydenta Litwy Gitanasa Nausėdy.

– Można się spodziewać, że pan Prezydent będzie mówił o tym, jak wysoka jest cena, którą czasem się płaci za niepodległość – tak, jak Polacy w 1918 roku i w latach późniejszych, tak, jak i Ukraińcy obecnie walczą o swoją niepodległość – zapowiedział Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot.

Po uroczystościach Prezydent złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Źródło: PAP/ KPRP