Prezydencki minister: Zanim dojdzie do spotkania prezydentów Polski i USA potrzebna jest refleksja o NS2

"Rozmowa liderów Stanów Zjednoczonych i Polski jest ważna, ale chcielibyśmy, by wcześniej doszło do refleksji na temat rurociągu Nord Stream 2" - oznajmił minister Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch po tym, gdy prezydent RP Andrzej Duda przybył do Nowego Jorku. Dodał on, iż nie jest to temat do rozmowy na 15 minut w kuluarach.