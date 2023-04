Prezes PKN Orlen: w poniedziałek pierwsze wstępne lokalizacje dla reaktorów BWRX-300

Kolejne wstępne lokalizacje zostaną podane pod koniec roku – dodał Obajtek, obecny podczas ceremonii podpisania listów intencyjnych między amerykańskimi EXIM Bankiem i Development Finance Corporation a spółką Orlen Synthos Green Energy.

Listy przewidują do 4 mld dol. wsparcia na rozwój reaktorów BWRX-300 w Polsce.

M.Brzezinski: amerykańskie instytucje deklarują 4 mld dol. wsparcia dla projektu SMR Orlenu i Syntosu

Amerykański EXIM Bank deklaruje 3 mld dol., a agencja DFC – 1 mld dol. na rozwój reaktorów BWRX-300 w Polsce przez spółkę Orlen Synthos Green Energy – poinformował w poniedziałek ambasador USA Mark Brzezinski. W ambasadzie USA w Warszawie podpisano listy intencyjne w tej sprawie.

Jak wskazano, list intencyjny z EXIM Bankiem mówi o 3 mld dol. finansowania projektu, natomiast list z DFC (Development Finance Corporation) – o możliwości wsparcia 1 mld dol. budowy dwóch pierwszych elektrowni z reaktorami BWRX-300, zaprojektowanym przez firmę GE Hitachi Nuclear Energy (GEH).

„Polska potrzebuje nowych rozwiązań energetycznych, by ochronić się przez wpływami Rosji, by spełnić zobowiązania klimatyczne i napędzać rozwój gospodarki. Firma GE Hitachi to zaufany partner, który może dostarczyć takich rozwiązań” – ocenił ambasador USA Mark Brzezinski.