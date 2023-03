Premierzy Polski i Łotwy: nasze kraje są przyjaciółmi i sojusznikami

Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Łotwy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„Zawsze dobrze jest rozmawiać z krajami o podobnym zdaniu, o podobnym sposobie myślenia, zwłaszcza w tych dniach, tragicznych chwilach historii w Ukrainie. Jesteście państwo nie tylko naszymi przyjaciółmi, ale też sojusznikami na arenie międzynarodowej, co jest niezwykle ważne, jak każdy wie, aby powrócić do pokoju, stabilności i bezpieczeństwa w regionie” – zwracał się Morawiecki do łotewskiego premiera.

Zwracał też uwagę na polsko-łotewskie kwestie dwustronne, takie jak wymiana handlowa, współpraca w wielu obszarach m.in. rozwiązań cyfrowych. „Rozwija się to wszystko w dobrą stronę” – podkreślił szef polskiego rządu.

Premier Karinsz również podkreślał bardzo dobre relacje polsko-łotewskie. „Jesteśmy wielkimi przyjaciółmi i sojusznikami. Ale myślę, że zwłaszcza w tym czasie, kiedy Rosja prowadzi wojnę w Ukrainie ważne jest stać ramię w ramię zastanawiając się jak możemy dostarczać pomoc Ukrainie” – powiedział łotewski premier.

Dodał, że jednym z wyzwań stojących przed europejskimi sojusznikami jest kwestia produkcji amunicji w wystarczającej ilości zarówno dla Ukrainy, jak i dla innych krajów. „Musimy też myśleć o przyszłości Ukrainy, obaj (z premierem Morawieckim) zgadzamy się, że bardzo ważne jest, aby Ukraina stała się członkiem UE. Ważne jest, aby formalne negocjacje rozpoczęły się jeszcze w tym roku, nawet w trakcie wojny” – powiedział Karinsz.

Jak zaznaczył, „musimy też zastanawiać się, na nad tym, co będzie się działo, gdy wojna się zakończy, aby Ukraina stała się członkiem NATO”. „Polska i Łotwa są bardzo silnie zjednoczone w wielu kwestiach zwłaszcza w tych dniach w zakresie naszego wsparcia i wizji dla Ukrainy” – mówił Karinsz.

Dziękuję za spotkanie 🇱🇻 @krisjaniskarins. 😊



Głównymi tematami spotkania były:

➡️ kwestie bezpieczeństwa

➡️ relacje dwustronne

➡️ współpraca w ramach formatów regionalnych. pic.twitter.com/Tyfs1WCoC4 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2023

Jak podkreśliła w komunikacie KPRM, Łotwa, tak jak Polska, działa na rzecz pomocy Ukrainy. Dotychczasowe łotewskie wsparcie to między innymi śmigłowce, drony, haubice, generatory i samochody. Polska i Łotwa blisko współpracują również w NATO – polscy piloci są częścią rotacyjnej grupy sił powietrznych Sojuszu, które monitorują przestrzeń powietrzną nad krajami bałtyckimi.

Podczas ostatniej wizyty premiera Łotwy w Polsce w styczniu 2022 r. również omawiano tematy związane z bezpieczeństwem. Premierzy poruszyli także tematy polityki europejskiej i energetycznej.