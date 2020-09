Premier RP przekazał Cichanouskiej symboliczne klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego w Polsce

Dzisiaj odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i Swiatłany Cichanouskiej z mniejszością białoruską mieszkającą w Polsce w Domu Białoruskim w Warszawie.

,,Chcemy realnej pomocy dla osób represjonowanych. Wszystkie osoby torturowane, bite mają możliwość pomocy w Polsce. Polska jest otwartym domem dla tych, którzy potrzebują pomocy. Będziecie mieli wsparcie ze strony Polski i Unii Europejskiej” – powiedział premier.

Rozmowy toczyły się wokół aktualnej sytuacji na Białorusi. Poruszone zostały przede wszystkim kwestie związane z uwolnieniem więźniów politycznych i wspieraniem społeczeństwa obywatelskiego.

Premier RP dodał, że solidarność z Białorusią to wkład Polski w budowę bezpiecznej, wolnej i demokratycznej Europy. Przekazał Swiatłanie Cichanouskiej symboliczne klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego w Warszawie.

„Przekazujemy klucze do Domu Białoruskiego, do tej siedziby dla wolnych Białorusinów w Warszawie, by dbali by ta walka o suwerenność, demokrację, zakończyła się sukcesem – to dar narodu polskiego dla narodu białoruskiego” – podkreślił Mateusz Morawiecki.