Premier Polski zapowiedział „największy w historii kraju program budowy dróg”

– Pokawałkowana do niedawna Polska jest coraz lepiej zintegrowana. Po rozbiorach, po komunie, po III RP, dziś przyszedł czas, żeby każdy kawałek Polski ze sobą dobrze skomunikować – zaznaczył premier RP. – Uszczelniliśmy system finansów publicznych i wprowadziliśmy wielkie programy społeczne. A teraz pokazujemy wielki program infrastrukturalny, który spowoduje, że Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie. Dzięki temu będziemy mogli przyciągać inwestorów – dodał.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Program budowy 100 obwodnic – to programy, które zmieniają drogi w Polsce. Świetne efekty przynosi także Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Dzięki niemu, w ciągu ostatnich 5 lat, mapa drogowa w naszym kraju zwiększyła się o ponad 40 proc. Jest to jeden z argumentów za kontynuacją programu – twierdzi premier Mateusz Morawiecki.

– Ten program to blisko 300 mld zł – to program, który w głównej mierze opiera się o środki krajowe. Jesteśmy wdzięczni za środki europejskie, ale ponad 80 proc. to środki zapewnione przez system finansów publicznych państwa polskiego – podkreślił premier Morawiecki.

Głównym celem rządu jest dokończenie całej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, czyli brakujących odcinków S10, S11, S12, S16, S74, przygranicznego odcinka A2, czy budowa Beskidzkiej Drogi Integracyjnej S52. Dzięki temu wszystkie polskie regiony zostaną połączone siecią szybkich dróg.

– Łączymy drogami nie tylko wielkie miasta, ale również miasta średnich wielkości. III RP o nich zapomniała. Dziś pokazujemy, że przyciąganie inwestorów będzie rzeczywistością, a wraz z tym tworzone będą nowe miejsca pracy. Polska jest jedna – powiedział szef rządu.