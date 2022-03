Premier Orban: Unia Europejska nie nałoży sankcji na gaz i ropę z Rosji

„Najważniejsza dla nas kwestia została rozstrzygnięta korzystnie: nie będzie sankcji, które dotyczyłyby gazu czy ropy, więc dostawy energii na Węgry w najbliższym czasie są zabezpieczone” – powiedział W. Orban, cytowany przez agencję Reuters.

Jednym z tematów rozpoczętego w czwartek w Wersalu szczytu UE są sankcje przeciwko Rosji za jej atak na Ukrainę.

Prezydent Litwy: historyczna noc w Wersalu

„To historyczna noc w Wersalu. Po pięciu godzinach gorących dyskusji liderzy UE zgodzili się co do eurointegracji Ukrainy. Proces się rozpoczął” – napisał G. Nauseda. „Szybkie osiągnięcie tego zależeć będzie od nas i Ukraińców — ten bohaterski naród zasługuje na to, by wiedzieć, że jest mile widziany w Unii Europejskiej” – dodał prezydent Litwy.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przed szczytem UE w czwartek w podparyskim Wersalu wypowiedział się przeciwko szybkiemu przystąpieniu Ukrainy do UE. O przyspieszoną akcesję swego kraju do UE apelował w ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.