Premier Morawiecki: O Zbrodni Katyńskiej musimy pamiętać! Głośno ją przypominać światu!

„O Zbrodni Katyńskiej musimy pamiętać! Głośno ją przypominać światu! Jesteśmy to winni tym, którzy zostali bestialsko zamordowani wiosną 1940 roku – elicie Rzeczypospolitej – ponad 21 tysiącom lekarzy, prawników, żołnierzy, oficerów, intelektualistów…” – napisał w czwartek na Facebooku premier Morawiecki.

Przypomniał, że „o naukowym śledztwie dotyczącym Katynia opowiada dokument +Skrzynia z Katynia+ na TVP VOD”. który, jak dodał „szczególnie dziś Państwu polecam”.

Do zbrodni katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 r. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, funkcjonariusze NKWD dokonali masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 r. Data ta jest obecnie symboliczną rocznicą zbrodni.