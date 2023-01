Premier Morawiecki o wprowadzeniu waluty euro w Polsce: Euro jest wyborem, a nie koniecznością

Premier Morawiecki zamieścił w środę rano na Facebooku wpis: „Jakie zamiary wobec Polski mają politycy, którzy chcieliby dla Polaków podobnego scenariusza jak ten, z jakim dzisiaj zmaga się Chorwacja?”.

Pod pytaniem, premier zamieścił nagranie, na którym widać nagłówki gazet mówiące o przyjęciu przez Chorwację waluty euro, co spowodowało wzrost cen i niezadowolenie Chorwatów oraz wypowiedzi polityków opozycji dotyczące kwestii przyjęcia przez Polskę waluty euro.

Przytoczono słowa szefa PO Donalda Tuska, że jest zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro, „jakby z definicji niezależnie od sytuacji gospodarczej” oraz, że „prędzej czy później będziemy w strefie euro”. Lider Polski 2050 Szymon Hołownia mówi, że „wprowadzenie euro dzisiaj jest polską racją stanu” oraz że „w naszym interesie jest dzisiaj przyjęcie wspólnej waluty”.

Następnie pokazany jest premier Mateusz Morawiecki, który mówi: „Jak Donald Tusk, czy Szymon Hołownia chcą się rozliczać w euro, to niech się rozliczają w euro. Donald Tusk zresztą już kilka lat temu wybrał sobie drogę europejską, wybrał sobie emeryturę w euro, rozlicza się w euro, proszę bardzo, a Polaków niech do tego nie zmuszają”.

Nagranie kończy się napisem: „Bezpieczeństwo finansowe Polaków jest dla nas najważniejsze!”.

Premier Morawiecki podkreślił na wtorkowej konferencji prasowej, że przykład wejścia Chorwacji do strefy euro i gwałtowny wzrost cen w tym kraju jest ostrzeżeniem dla Polski. „Wybór euro w czasie kiedy mamy tak wysoką inflację, to trochę jak dolewanie oliwy do ognia, przestrzegamy przed tym każdego, kto chce zmusić Polaków do wstąpienia do strefy euro” – podkreślił.

Według opublikowanego we wtorek sondażu IBRiS dla Radia ZET ze stwierdzeniem „Polska powinna przyjąć walutę euro zamiast polskiego złotego” największą grupę stanowią ankietowani, którzy „zdecydowanie” nie zgadzają się na to – 49%.