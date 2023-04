Premier Morawiecki: Narodowy Program Amunicyjny jest podstawą naszego bezpieczeństwa

Pod koniec marca na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier poinformował, że Rada Ministrów przyjęła uchwałę powołującą Narodowy Program Amunicyjny, który ma wesprzeć rozwój zdolności polskiego przemysłu do produkcji amunicji artyleryjskiej. Zobowiązaliśmy się w najbliższym czasie przeznaczyć do 2 mld zł ze środków publicznych na program zwiększania produkcji amunicji; to zobowiązanie, które zwiększy potencjał do pozyskania arsenału amunicyjnego w Polsce – mówił wówczas szef rządu.

W środę przebywający z wizytą w USA premier Mateusz Morawiecki był pytany, czy w ramach Narodowego Programu Amunicyjnego przewidywana jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, m.in. przeniesienie amerykańskiej technologii do Polski. „Jak najbardziej tak. O tym również tutaj dziś rozmawiałem z kierownictwem firmy Lockheed Martin” – odpowiedział.

Jak jednocześnie podkreślił premier, Stany Zjednoczone „są oczywiście potentatem w produkcji amunicji, ale nawet tu tej amunicji jest cały czas za mało”. „Dlatego dwa tygodnie temu podjęliśmy ten wysiłek, by zwiększyć wydatki na produkcję amunicji w Polsce” – zaznaczył szef rządu.

„Już w przyszłym tygodniu odbywa się komitet sterujący. Zaprezentujemy wkrótce naszym rodakom postęp prac w tym zakresie. Zależy mi bardzo, by była to produkcja w Polsce, produkcja realizowana przez polskich producentów, ale także oczywiście zapraszamy amerykańskich producentów. Zapraszamy producentów od naszych sojuszników, a Amerykanie są naszym głównym sojusznikiem” – powiedział premier.

„To bardzo ważne, że podjęliśmy taki program, że jesteśmy gotowi zaangażować się kapitałowo w wysokości ponad pół miliarda dolarów i dokonać zamówień na około trzy miliardy dolarów” – wskazywał.

„Jestem przekonany, że we współpracy ze znakomitymi polskimi firmami, także firmami prywatnymi, jak WB Electronics, ale także państwowymi, które mają również dobre zakłady, jak DEZAMET (Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. – PAP), który odwiedziłem z komisarzem (UE ds. przemysłu i rynku wewnętrznego) Thierrym Bretonem niedawno, będziemy zwielokrotniać produkcję amunicji w Polsce” – mówił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że Narodowy Program Amunicyjny „jest podstawą naszego bezpieczeństwa”.