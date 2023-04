Premier Morawiecki: najpóźniej do czerwca trafi do Polski 14 Abramsów

Mam potwierdzenie, że najpóźniej do czerwca trafi do Polski 14 Abramsów – mówił premier Polski Mateusz Morawiecki w zakładach ANAD Anniston Army Depot w USA. Zabiegamy o to, by w Polsce była usytuowana produkcja rdzeni amunicji do Abramsów ze zubożonego uranu – dodał.