Premier Morawiecki: apeluję do kanclerza Scholza, aby przekazanie Leopardów Ukrainie odbyło się jak najszybciej

Morawiecki w sobotę na konferencji prasowej podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa został zapytany o słowa kanclerza Niemiec Olafa Scholza wzywającego państwa posiadające czołgi Leopard do przekazywania ich Ukrainie, a „z drugiej strony mówi, że ta pomoc wojskowa musi być zbalansowana i ostrożna, by nie eskalować konfliktu”.

„Wolę raczej dostrzegać szklankę do połowy pełną niż do połowy pustą – udało się przekonać kanclerza, przekonać Niemcy, co do włączenia ich potężnego zasobu Leopardów do przekazania na Ukrainę. Apeluję jedynie do kanclerza Scholza, aby to się odbyło jak najszybciej” – powiedział premier.

Zwrócił uwagę, że podczas rozmowy z merem Kijowa Witalijem Kliczką poruszył temat potencjalnych kolejnych rosyjskich ofensyw. „Uderzenia od północy – Czernichów, Sumy, Charków – wiemy że rok temu także i te miasta były zagrożone, było też zagrożenie Kijowa. Wiemy, że te plany agresji rosyjskiej są rozwijane” – zaznaczył szef rządu, dodając, że Rosja już wzmaga ofensywę na kilku odcinkach frontu.

„To oznacza, że dostawy broni muszą być jak najszybsze. Dlatego nie ma na co czekać, dlatego nie mogę zgodzić się z podejściem, że dostawy muszą być zbalansowane. Co to znaczy zbalansowane? Mają być za małe, żeby Ukraina nie mogła skutecznie kontratakować Rosji? No przecież chcemy, żeby Ukraina zwyciężyła, a Rosja przegrała, bo tylko to będzie oznaczało trwały pokój. Myślę, że czasem pan kanclerz tego typu rzeczy mówi, a potem też daje się przekonać do działań, i mam nadzieję, że także i tutaj – w odniesieniu do amunicji, do dostaw broni na Ukrainę jak najszybciej także i tym razem Niemcy dadzą się przekonać” – mówił premier.

Po długich dyskusjach i wielu wątpliwościach Niemcy zadeklarowały na początku stycznia dostawę 40 bojowych wozów piechoty Marder, które pochodzą z zasobów przemysłu zbrojeniowego. Pod koniec stycznia rząd federalny ogłosił, że Bundeswehra przekaże Ukrainie również 14 nowoczesnych czołgów Leopard 2.

Minister obrony RFN Boris Pistorius zapowiedział dostarczenie Ukrainie niemieckich czołgów Leopard 2 do końca marca.