Premier Mateusz Morawiecki w exposé: Nasz cel to polskie państwo dobrobytu

We wtorek po wznowieniu obrad I posiedzenia Sejmu IX kadencji premier rozpoczął wygłaszanie expose. Na wstępie swojego przemówienia, Morawiecki wspominał zmarłego rok temu żołnierza Armii Krajowej Czesława Mostka ps. Wilk. „W jego osobie niepodległa Rzeczpospolita kłania się dziś wszystkim bohaterom – cichym, bezimiennym, wytrwałym, wiernym. Wszystkim, bez których polska droga do niepodległości, do nowoczesności, do normalności, pozostałaby tylko marzeniem” – mówił premier.

Szef rządu powiedział, że w wyborach parlamentarnych Polacy powierzyli Prawu i Sprawiedliwości zadanie budowy polskiego państwa dobrobytu, państwa bezpiecznego i nowoczesnego, o którym każdy może z dumą powiedzieć: „Polska to mój dom”. „Powierzyli nam to zadanie w wyborach, które miały najwyższą frekwencję od 30 lat. Otrzymaliśmy od Polaków silny, demokratyczny mandat, który wynika z rekordowej liczby głosów oddanych na nasze ugrupowanie” – podkreślił premier.

Zdaniem Morawieckiego, wyniki wyborów pokazały, że Polakom wraca wiara w sens obietnicy i sens polityki. „To wielka sprawa, dziękuję za to zaufanie, a wysoką Izbę poproszę dzisiaj po wygłoszeniu expose o wotum zaufania dla mojego rządu” – dodał.

„Nasz cel to polskie państwo dobrobytu – zaczął Mateusz Morawiecki. – Wolny rynek, na którym nie ustanowiono reguł uczciwej konkurencji, szybko ulega wynaturzeniu. Raje podatkowe, które pozwalają najbogatszym unikać płacenia podatków, to zwiastuny przyszłości, której nie chcemy – dodał.

Premier podsumował dotychczasowe działania, mówiąc m.in. o polityce socjalnej.

Dla nas solidarność to kamień węgielny polityki. To programy socjalne, których beneficjentami są wszystkie rodziny. Młodsze dzieci otrzymują 500 plus. Starsze, gdy idą do pracy, są zwolnione z podatku. Rodzice mają obniżony PIT a dziadkowie 13 emeryturę – powiedział Morawiecki.

Jak zadeklarował Morawiecki, celem jego rządu jest utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu PKB na poziomie co najmniej 2 – 3 proc. wyższym niż w strefie euro.

– Dzięki temu z każdym rokiem będziemy coraz bliżej poziomu życia państw zachodniej Europy – powiedział premier.

– Zaczniemy od zmian wspierających przedsiębiorców – zapowiedział premier.

Wspomniał m.in. o niższym ZUS dla małych firm, niższy CIT do 2 mln euro obrotów i ponad 1 mld na rozwój inwestycji strategicznych.

Pierwsza kadencja była ukierunkowana na uszczelnienie podatkowe. Tych wysiłków nie zaprzestaniemy, ale jednocześnie uprościmy system podatkowy – powiedział premier.

Zapowiedział wprowadzenie ulg inwestycyjnych, np. możliwość natychmiastowego rozliczenia inwestycji w środki trwałe, bez konieczności amortyzacji.

Premier zapowiedział też tzw. „estoński CIT” dla małych firm, czyli przesunięcie poboru podatku na momenty wypłaty zysku.

Będziemy wspierać międzynarodową ekspansję polskich firm i w warunkach rynkowych repolonizować. Bo im więcej polskich firm, tym więcej wolności, tym więcej normalności – powiedział Morawiecki.

Premier zapowiedział też wydatki na duże inwestycje, m.in. w energetykę odnawialną, kanał przez mierzeję wiślaną, czy Centralny Port Komunikacyjny.

Inwestycje mają też dotyczyć kolei. Minister zapowiedział budowę i modernizację ponad 9 tys. km torów kolejowych i podłączenie do sieci kolejowej kilkuset miejscowości.

Morawiecki zapowiedział też kontynuację wypłat 13, a w kolejnym roku również 14 emerytur.

Premier zapowiedział też zrównanie płac dla kobiet i mężczyzn i wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia dla rodziców.

– Mama po urlopie macierzyńskim musi mieć większą łatwość w powrocie na rynek pracy – powiedział Morawiecki, zapowiadając prowadzenie działań prorodzinnych i kontynuowanie programów społecznych.

Morawiecki mówił też o edukacji, w tym o zwiększeniu nakładów na pensje nauczycieli i modernizację szkół.

– Uruchomimy program o wartości 2 mld złotych, który zagwarantuje, że polska szkoła będzie odpowiadała potrzebom przyszłości. To pomoce do nauki programowania czy multimedialne tablice. W ciągu naszej kadencji przeprowadzimy wielką modernizację szkół – powiedział Morawiecki i zapowiedział, że w ciągu kadencji ma powstać ponad 1 tys. samowystarczalnych i zeroemisyjnych szkół.

Premier zaapelował także o zmianę konstytucji, która miałaby zagwarantować prywatność i bezpieczeństwo pieniędzy zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

– Rozumiemy nieufność Polaków do systemu. Dlatego mam propozycję do wszystkich na sali. Naprawmy to wspólnie – powiedział premier.

Morawiecki zapowiedział też kontynuację programów mieszkaniowych, m.in. „mieszkanie plus”. Według jego zapowiedzi, w latach 2019 – 2020 ma zostać oddanych do użytku ponad 200 tys. mieszkań.

W piątek prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu i wręczył nominacje wskazanym ministrom.

Exposé to podstawa do dyskusji, a później głosowania nad wotum zaufania dla zaprzysiężonego rządu. W czasie dyskusji posłowie mogą zadawać premierowi pytania i ustosunkować się do jego wypowiedzi.

Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Morawieckiego zaplanowano na godzinę 20.