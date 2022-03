Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceprezydent USA Kamalą Harris

W czwartek premier Mateusz Morawiecki powitał w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wiceprezydent USA Kamalę Harris, która przebywa z wizytą w Polsce. Po rozmowie w cztery oczy premiera RP oraz wiceprezydent USA odbędzie się spotkanie delegacji obu krajów.

„To bardzo ważne, by wzmocnić wschodnią flankę NATO, szczególności teraz, w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie. Musimy poświęcić trochę czasu, by podyskutować o tym, w jaki sposób pomóc Ukraińcom utrzymać ich suwerenność oraz integralność terytorialną, oraz ich wolność, ponieważ oni walczą także o naszą wolność, walczą także o wolność całej Europy” – oświadczył Mateusz Morawiecki na początku spotkania z Harris.

„Dziękuję także za bardzo odważną decyzję wprowadzenia embarga na rosyjski gaz i ropę naftową, ponieważ to właśnie napędza machinę wojenną Rosji” – dodał Premier Polski.

Według KPRM głównym tematem czwartkowej rozmowy Matusza Morawieckiego z Kamalą Harris, która przybyła do Warszawy w środę wieczorem, będzie dalsza koordynacja odpowiedzi społeczności międzynarodowej na barbarzyńską agresję militarną Rosji na Ukrainę, w szczególności wzmocnienie wszechstronnej pomocy dla Ukrainy. Jak podkreślono, omówione zostaną dalsze kroki, mające na celu odcięcie Rosji od źródeł finansowania działań wojennych, w tym nałożenie sankcji obejmujących sektor energetyczny.

Harris: potwierdzam zaangażowanie USA w zobowiązania wobec Polski

Jestem tutaj, na wschodniej flance NATO, żeby potwierdzić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zobowiązania w stosunku do Polski oraz innych sojuszników z NATO — oświadczyła w czwartek wiceprezydent USA Kamala Harris w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim.

Wiceprezydent Harris rozpoczęła w czwartek rano oficjalną wizytę w Polsce od spotkania z premierem Morawieckim. Początek ich rozmowy był otwarty dla mediów.

Kamala Harris zastrzegła, iż chciałaby, aby okoliczności spotkania były inne. „Jestem tutaj, na wschodniej flance NATO, żeby potwierdzić zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zobowiązania w stosunku do Polski oraz sojuszników z NATO” – oświadczyła wiceprezydent USA.

„Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że jesteśmy w pełni zjednoczeni, jeżeli chodzi o wiele tematów, w szczególności właśnie o Ukrainę. Jesteśmy gotowi do tego, żeby bronić zasad, które ważne są dla nas, jako państw NATO-wskich, czyli suwerenność oraz integralność terytorialną” – podkreśliła.

Harris: Rosja będzie musiała ponieść ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania

„Dzisiaj będziemy rozmawiać o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych we wspieranie regionu i ludzi w Ukrainie, a także pracy, która musi być wykonana, żeby zagwarantować, że Rosja będzie musiała ponieść ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania” — mówiła w Warszawie Kamala Harris.

„Dzisiaj będziemy rozmawiać o różnych tematach: będą one obejmowały zobowiązanie, które Ameryka na sobie niesie, by zapewnić wspieranie tego regionu, łącząc w to również naród ukraiński. Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i pomoc humanitarną, a także inną pracę, która musi być wykonana, żeby zagwarantować, że Rosja również zapłaci poważną cenę, będzie musiała ponieść ciężkie konsekwencje za swoje agresywne działania” – zapowiedziała w czwartek Kamala Harris przed rozmową w cztery oczy z Mateuszem Morawieckim w KPRM.

Jak dodała, te konsekwencje będą rezultatem „naszej wspólnej pracy”.

Na podstawie: radiokrakow.pl