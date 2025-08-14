Pożary w południowej Europie: trzy ofiary i masowe ewakuacje

Na obrzeżach portowego miasta Patras w Grecji strażacy starali się chronić domy i gospodarstwa rolne przed ognistymi żywiołami, które niszczyły lasy sosnowe i gaje oliwne. Na przedmieściach, za blokami mieszkalnymi, pojawiły się wysokie słupy ognia, a na pobliskim parkingu pożar strawił dziesiątki samochodów.

„Dziś jest kolejny bardzo trudny dzień, zagrożenie pożarowe pozostaje bardzo wysokie w wielu miejscach kraju” – powiedział rzecznik straży pożarnej Vasilis Vathrakoyiannis.

Dodał, że co najmniej 15 strażaków trafiło do szpitala lub otrzymało pomoc medyczną z powodu oparzeń, zatrucia dymem lub wyczerpania.

W wielu dotkniętych pożarami krajach kończą się zasoby do gaszenia ognia, a na greckiej wyspie Chios zmęczeni strażacy po nocnej zmianie odpoczywali przy drodze.

Ateny wysłały też pomoc do sąsiedniej Albanii, dołączając do międzynarodowych wysiłków w walce z dziesiątkami pożarów lasów. W środę służby poinformowały, że podczas jednego z pożarów na południe od stolicy Albanii, Tirany, zginął 80-letni mężczyzna.

W centralnej Albanii, w pobliżu byłego wojskowego magazynu amunicji, ewakuowano mieszkańców czterech wsi. W Korczy, na południu Albanii blisko granicy z Grecją, odnotowano eksplozje spowodowane przez niewybuchy artyleryjskie z czasów II wojny światowej. Władze poinformowały, że w centralnym regionie kraju zniszczono dziesiątki domów.

Ofiary śmiertelne w Hiszpanii i Turcji

Premier Hiszpanii Pedro Sánchez wyraził współczucie z powodu śmierci strażaka ochotnika w regionie Kastylia i León na północ od Madrytu, gdzie tysiące osób musiały opuścić domy z powodu ewakuacji.

„Sytuacja pożarowa pozostaje poważna, dlatego konieczne jest zachowanie dodatkowej ostrożności” – napisał Sánchez na portalach społecznościowych. „Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy niestrudzenie walczą z ogniem” – dodał.

W niektórych częściach centralnej Hiszpanii ośrodki ewakuacyjne były w pełni zajęte, a niektórzy ludzie spali na składanych łóżkach na zewnątrz. Najsilniejsze pożary przeniosły się na północ, do terenów wiejskich.

Państwowy przewoźnik kolejowy „Renfe” poinformował, że zawieszono połączenia szybkiej kolei między Madrytem a północno-zachodnim regionem Galicji z powodu pożarów zbliżających się do torów.

W środę późnym wieczorem minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska poinformował, że Hiszpania zwróciła się o pomoc do Unii Europejskiej, w tym o wysłanie dwóch samolotów gaśniczych.

Zaapelował do europejskich partnerów o szybkie rozmieszczenie samolotów ze względu na prognozy pogody mogące pogorszyć sytuację pożarową. W rozmowie z rozgłośnią „Cadena Ser” dodał, że Hiszpania w razie potrzeby poprosi też o wysłanie strażaków ratowników.

W Turcji w środę zginął leśnik, który walczył z pożarem lasu na południu kraju, poinformowały władze. Ministerstwo Leśnictwa podało, że zginął w wypadku samochodu gaśniczego, w którym ranni zostali także czterej inni ludzie.

Turcja zmaga się z dużymi pożarami lasów od końca czerwca. W tym czasie zginęło 18 osób, w tym 10 strażaków ochotników i leśników, którzy zginęli w lipcu.

We Francji, która dochodzi do siebie po niedawnych wielkich pożarach na południu kraju, przez trzeci dzień z rzędu prognozuje się temperatury sięgające 42 stopni Celsjusza. Władze wydały ostrzeżenia pogodowe, które dają lokalnym władzom prawo do odwoływania imprez publicznych i zamykania obszarów o wysokim ryzyku pożarowym.

Europejskie służby wskazują różne przyczyny wielkich pożarów, w tym nieostrożne prowadzenie działalności rolniczej, niewłaściwie utrzymane linie energetyczne oraz letnie burze z wyładowaniami atmosferycznymi.