Potężny wyciek WhatsApp – 500 mln rekordów, wśród nich – 220 tys. użytkowników litewskich

Portal poinformował, że 16 listopada znane forum społeczności hakerskiej ogłosiło sprzedaż numerów telefonów komórkowych 487 milionów użytkowników WhatsApp z 84 krajów. Po zbadaniu danych Cybernews twierdzi, że podane informacje są prawidłowe.

Podobno 45 mln numerów telefonów na sprzedaż należy do użytkowników egipskich, 35 mln do użytkowników włoskich, 32 mln do Stanów Zjednoczonych, 29 mln do użytkowników z Arabii Saudyjskiej, 20 mln do użytkowników francuskich i tureckich.

Portal poinformował, że skontaktował się z Meta, która obsługuje WhatsApp, ale nie otrzymał odpowiedzi.