„Admirał Makarow” to fregata klasy „Admirał Grigorowicz” rosyjskiej marynarki wojennej, należąca do Floty Czarnomorskiej. Okręt jest fregatą rakietową, która weszła do służby dopiero w 2017 roku. Jest też trzecim i ostatnim okrętem swojej klasy i jednym z najnowocześniejszych nabytków rosyjskiej floty.

Ten statek jest uważany za jeden z najważniejszych we Flocie Czarnomorskiej. Po ciężkich stratach w zatonięciu krążownika „Moskwa” Rosjanie nie mogli już wytrzymać takich strat. Jednak według nieoficjalnych informacji armia Putina ma kłopoty na Morzu Czarnym.

Agencja Interfax poinformowała, że ​​ukraińskie wojsko uderzyło w rosyjską fregatę rakietą Neptun. Statek był poważnie uszkodzony, ale nadal pływa. Z pomocą przyszły statki ratownicze z tymczasowo okupowanego Krymu.