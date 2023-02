Ponad 80 godzin po trzęsieniu ziemi spod gruzów nadal wydobywani są żywi

AFAD, turecka organizacja odpowiadająca za zarządzanie klęskami żywiołowymi i sytuacjami kryzysowymi, poinformowała, że akcje ratownicze trwają w rejonie Hatay, Maras, Antep, Malatya, Adiyaman, Osmaniye, Diyarbakr i Adana. Natomiast zostały zakończone akcje poszukiwania w Urfie i Kilis.

Dodatkowym utrudnieniem jest panujące w regionie zimno, a zagrożeniem – wstrząsy wtórne, których naliczono już ponad 200 – podkreśla dziennik „Independent”. Mimo to wciąż napływają wiadomości o uratowanych.

78 godzin po pierwszym wstrząsie sejsmicznym spod gruzów Kahramanmaras, położonym na południu Turcji, udało się wydobyć matkę z dwojgiem dzieci – podała agencję dpa. W Hatay w gruzach bloku, w którym znajdowało się 250 mieszkań, odnaleziono żywą kobietę po 81 godzinach – poinformowała agencja IHA. W położonym w pobliżu granicy z Syrią mieście Antakaya ratownikom udało się w nocy ze środy na czwartek dotrzeć do sześcioletniej Hazal Guner. Byli przekonani, że poza nią nikt żywy nie został już pod gruzami, ale zarządzili ciszę, żeby upewnić się, że z rumowiska nie docierają żadne dźwięki.

„W ostatniej sekundzie, podczas ostatniej próby usłyszeliśmy głos” – powiedział tureckiej agencji IHA jeden z ratowników. Pod zwałami cegieł i betonu znajdowała się jeszcze jedna osoba – Soner Guner, ojciec małej Hazal. Wolontariuszom udało się do niego dotrzeć po kilku godzinach. Kiedy powiedzieli mu, że jego córka żyje, a on sam trafi zaraz do tego samego co ona szpitala, Soner wyszeptał tylko „kocham was wszystkich”.

Również polscy strażacy w Turcji wydobyli w czwartek rano spod gruzów w Besni kolejną, już 11. osobę. Jak poinformował PAP oficer łącznikowy działającej tam grupy HUSAR Jakub Siczek, dotarcie do niej i uwolnienie spod gruzów zajęło im kilka godzin.

Sięgające magnitudy 7,8 trzęsienie ziemi z epicentrum w okolicy Gaziantep spowodowało śmierć ponad 17,5 tys. osób w Turcji i Syrii. Jest to więc najbardziej tragiczna klęska żywiołowa od czasu trzęsienia ziemi w Japonii w 2011 roku.