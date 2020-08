Pompeo potwierdza swój przyjazd do Polski. Jest data wizyty

O tym, że w przyszłym tygodniu Pompeo przyjedzie do Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, aby omówić przegrupowanie amerykańskich żołnierzy w Europie, informował wcześniej portal Politico.

„Oczekuję, że będzie to bardzo ważna i produktywna podróż” – powiedział Pompeo na konferencji prasowej w Departamencie Stanu. Szef amerykańskiej dyplomacji nie podał więcej szczegółów na temat swych wizyt w czterech krajach europejskich.

Pompeo uda się do Warszawy w sobotę, 15 sierpnia. Tę informację potwierdziła na Twitterze Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.

„Jego wizyta to kolejny dowód na to, że partnerstwo między naszymi krajami jest silne i trwałe!” – przekonuje na Twitterze Mosbacher.

.@SecPompeo 15 sierpnia odwiedzi Warszawę aby upamiętnić 100. rocznicę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej. Jego wizyta to kolejny dowód na to, że partnerstwo między naszymi krajami jest silne i trwałe! — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) August 5, 2020

W polskiej stolicy wizyta Pompeo zbiegnie się w czasie z obchodami setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wizyta ma mieć miejsce po tym, gdy w zeszłym tygodniu Pentagon przedstawił plan przeniesienia prawie 12 tys. żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Politico informuje, że w Europie istnieją jednak obawy, że Stany Zjednoczone wykorzystują ten ruch, aby budować podziały wśród krajów członkowskich UE.

Spośród wycofywanych z RFN amerykańskich żołnierzy 5,6 tys. zostanie skierowanych do innych państw NATO, w tym do Polski. W ubiegłym tygodniu polska i amerykańska strony doszły do porozumienia w sprawie wspólnej umowy dotyczącej wzmocnienia współpracy w sferze obronności.

Niebawem – jak podaje MON – po zakończeniu prac redakcyjnych, planowane jest podpisanie dokumentu. Liczba żołnierzy USA stacjonujących w Polsce zwiększyć się ma o co najmniej tysiąc.