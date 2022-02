Polski premier obiecuje dostarczyć na Ukrainę moździerze, pociski i drony

„Współpracujemy z krajami Unii Europejskiej i NATO nad taką pomocą dla Ukrainy. Jednak sama Polska jest gotowa udzielić Ukrainie pomocy w kwestiach gazowych, obronnych, stabilizacji gospodarczej, a także w kwestiach humanitarnych, tak jak my już to robimy” – powiedział M. Morawiecki podczas konferencji prasowej w Kijowie z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalim.

Według M. Morawieckiego Polska jest gotowa przekazać Ukrainie kilka tysięcy pocisków artyleryjskich, amunicję, systemy rakiet przeciwlotniczych „Grom”, lekkie moździerze i drony.

Polski premier dodał, że Polska już pomaga Ukrainie gazem ziemnym. „Rozmawialiśmy z premierem Ukrainy o zwiększeniu przepustowości przesyłu gazu z Zachodu na Wschód. Trzeba poczynić pewne inwestycje i będziemy je realizować” – powiedział.

Mówiąc o gazociągu Nord Stream 2, M. Morawiecki nazwał go zagrożeniem geopolitycznym. „Dlatego wzywamy Niemcy, aby nie uruchamiały tego rurociągu, ponieważ będzie to element rosyjskiego szantażu przeciwko Europie. Z jednej strony nie da się wyrazić solidarności z Ukrainą, a z drugiej nie można podpisać dokumentów certyfikujących Nord Stream 2. To nie w porządku” – powiedział.

Polski premier poinformował, że rozmawiał ze D. Szmyhalimym o pomocy Ukrainie w obronie przed groźbami z Białorusi.

M. Morawiecki potwierdził zaangażowanie Polski na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz wspierania europejskiego i euroatlantyckiego kursu integracji tego kraju.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson we wtorek odwiedził Ukrainę, aby spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.