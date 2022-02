Polska zamknie przestrzeń powietrzną dla samolotów z Rosji. Już istnieje decyzja Premiera

„Poleciłem przygotowanie uchwały Rady Ministrów, która doprowadzi do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Polską dla rosyjskich linii lotniczych” - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Będzie to oznaczało zarówno zakaz startów jak i lądowań z polskich lotnisk dla samolotów np. Aeroflotu, jak i brak możliwości przelotu nad terytorium Polski do innych państw.