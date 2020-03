Polska: Zajęcia w szkołach zawieszone na dwa tygodnie, odwołane imprezy masowe

vdu

W związku z decyzjami podjętymi na posiedzeniach rządowego zespołu zarządzania kryzysowego, które odbyły się w środę i wtorek:

– od czwartku 12 marca do 25 marca zostają zawieszone zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych, na uczelniach wyższych i uczelniach artystycznych;

– w czwartek oraz piątek (12 i 13 marca) nauczyciele będą w gotowości w przedszkolach i szkołach podstawowych, aby opiekować się dziećmi, jednak nie będą prowadzić zajęć dydaktycznych; od poniedziałku 16 marca szkoły będą całkowicie zamknięte; szkoły ponadpodstawowe będą zamknięte od czwartku;

– zamknięte nie będą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych;

– rodzice dzieci do lat 8 będą mogli skorzystać z dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego w wysokości 80 proc. wynagrodzenia; aby otrzymać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy; okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14;

– zawieszona jest działalność instytucji kultury: teatrów, filharmonii, muzeów, kin; MKiDN podkreśliło w komunikacie, że oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, zamknięcie muzeów dla zwiedzających oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni;

– odwołane są wszystkie imprezy masowe; marcowe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski odbędą się bez udziału publiczności, podobnie jak mecze polskiej Ekstraklasy; zakończony został m.in. sezon ekstraligi hokejowej;

– wojewodowie w niemal wszystkich województwach apelują o odwołanie wszelkich imprez, które skupiają większe grupy ludzi, a nie obowiązują ich przepisy ustaw o organizacji imprez masowych;

– poszczególni przedstawiciele władz samorządowych, w tym prezydenci miast decydują również o zamykaniu miejsc, w których gromadzą większe grupy ludzi, w tym m.in. basenów czy lodowisk.